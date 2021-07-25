وفاء عامر: شائعة قتلى لشاب وهروبي "تريند واتركب"



كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل الشائعة التي تعرضت لها مؤخرًا، بأنها تسببت في إصابة ومقتل مواطن بسيارتها، موضحة:"شائعة قتلى لشاب وهروبي تريند واتركب".



وقالت "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنها كانت في الساحل الشمالي، وفوجئت بإصابة والد صديقة لها، وذهبت على الفور إلى المستشفى لزيارته.





وذكرت أن الشائعة التي تعرضت لها، ترجع لإحدى السيدات، مطالبة بالتحقيق مع صاحبة شائعة قتلها لشاب وهروبها، معلقة: "جمعني اتصالًا بصاحبة شائعة قتلي لشاب وهروبي وكانت بتهزر وتضحك بشكل هستيري.



وشددت الفنانة، على أنه لا بد من قانون رادع يحاسب مروجي الشائعات، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، مؤكدة: "أنا مظلومة".

