نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

قال الدكتور أسامة عبد الحالي، السكرتير العام لنقابة الأطباء، إن هناك هجمة شرسة وغير أخلاقية على الاطباء بسبب الأخطاء الطبية بعد واقعة ياسمين عبد العزيز، مطالبًا بوجود قانون يمنع نشر أي أخبار عن الاخطاء الطبية، إلا بعد التأكد من حقيقة هذا الأمر، لان هذا يشكك الناس في الاطباء، ويسيء إلى سمعة الطب المصري.



وتابع "السكرتير العام لنقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "الطبيب هيحجم عن علاج الحالات الصعبة بسبب وجود سيف على رقبته، عند حدوث أي مضاعفات طبيبة، بسبب الهجوم على الأطباء"



ولفت إلى أن حدوث مضاعفات لأي مريض لا يعني وجود خطأ طبيب، لأن المضاعفات واردة عند اعداد أي أجراء جراحي، وهذا ما حدث مع حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، معقبًا: "ما حدث مع ياسمين عبد العزيز مضاعفات، وليس خطأ طبي"

