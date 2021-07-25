Advertisements

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أسامة عبد الحالي، السكرتير العام لنقابة الأطباء، إن هناك هجمة شرسة وغير أخلاقية على الاطباء بسبب الأخطاء الطبية بعد واقعة ياسمين عبد العزيز، مطالبًا بوجود قانون يمنع نشر أي أخبار عن الاخطاء الطبية، إلا بعد التأكد من حقيقة هذا الأمر، لان هذا يشكك الناس في الاطباء، ويسيء إلى سمعة الطب المصري.

وتابع "السكرتير العام لنقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد،: "الطبيب هيحجم عن علاج الحالات الصعبة بسبب وجود سيف على رقبته، عند حدوث أي مضاعفات طبيبة، بسبب الهجوم على الأطباء"

ولفت إلى أن حدوث مضاعفات لأي مريض لا يعني وجود خطأ طبيب، لأن المضاعفات واردة عند اعداد أي أجراء جراحي، وهذا ما حدث مع حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، معقبًا: "ما حدث مع ياسمين عبد العزيز مضاعفات، وليس خطأ طبي"

أخبار تهمك

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعتين

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان