نجل هند القحطاني يثير الجدل بخجله... لماذا رفض التصوير؟





أثار معاذ ابن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، هند القحطاني، حالة من الجدل، بعدما ظهر في فيديو مع شقيقته رؤى أثناء الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها.



وتبادل أبناء هند القحطاني التقاط الصور والرقص معاً وسط أصدقائهم، كما ظهرت والدتهم معهم في أحد الفيديوهات اثناء تناول الطعام في أحد المطاعم.



وظهر ابن هند القحطاني وهو يرقص مع شقيقته ورفض تصوير شقيقته له بالفيديو بسبب خجله وهو ما تسبب في انتقادات حادة لوالدته.



وجاءت التعليقات: "مساكين هاالاولاد والله دايماً اشفق عليهم لأن امهم بغت لهم الغربه والتشتت الأسري اللي كلنا بحاجه للمة الأهل وفوق هذا تعلمهم عادات الغرب اللي بعيده كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا ما أقول غير الله يهديك ويصلحك"، وعلق متابع آخر "راح يجيله يوم ويندم الحين امه مأثره عليه اذا ماتت بياخذ اخوانه ويرد السعودية".



وقال أحد المتابعين: "مره خجول اهو على امه الحياء يقطع وجيههم": " صارت الزلم تستحي أكثر النساء".

