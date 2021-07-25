بسبب المخدرات.. شاب يشعل النيران في منزل والدته بكرداسة

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء تنسيقا مع نائبه اللواء علاء السعيد.



تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن شابا وراء الحريق بسبب طلبه مبلغا ماليا من والدته لشراء المواد المخدرة لكنها رفضت فأشعل النيران بالمنزل.



وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتقييده بالحبال وتسليمه للشرطة بقيادة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أشعل شاب النيران في منزل والدته لرفضها منحه المال لشراء المواد المخدرة، في مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتلقى مأمور مركز شرطة كرداسة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية أبو رواش.