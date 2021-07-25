Advertisements

بسبب المخدرات.. شاب يشعل النيران في منزل والدته بكرداسة

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أشعل شاب النيران في منزل والدته لرفضها منحه المال لشراء المواد المخدرة، في مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتلقى مأمور مركز شرطة كرداسة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية أبو رواش.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء تنسيقا مع نائبه اللواء علاء السعيد.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى أن شابا وراء الحريق بسبب طلبه مبلغا ماليا من والدته لشراء المواد المخدرة لكنها رفضت فأشعل النيران بالمنزل.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتقييده بالحبال وتسليمه للشرطة بقيادة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كرداسة شاب يشعل في والدته انيران حريق الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من نصف ساعة

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضع نجم الفريق على قائمة الراحلين

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ أقل من ساعتين

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رفضوا زوجها من أحد الشباب فأشعلت النيران في جسدها بالفيوم

نشوب حريق هائل بمزرعة موز بمنطقة أبو رواش

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مزرعة موز بأبو رواش

"الأرض ولعت غصب عنهم".. السيطرة على حريق شب بمزرعة موز بأبو رواش

"مراته سمته وابنه رماه في المقابر".. قصة مقتل عامل على يد أسرته بكرداسة

"قتلوه ورموه في المقابر".. ننشر صورة ضحية غدر أسرته بكرداسة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان