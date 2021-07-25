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مؤدي المهرجانات بندق يهاجم رئيس قناة شعبيات.. تفاصيل

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه مؤدي المهرجانات حودة بندق رسالة لرئيس قناة "شعبيات" وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وقال "بندق" في فيديو له: " أحمد حماد رئيس قناة شعبيات حسبنا الله فيك حي انا واخويا تيتة مش مسامحينك فيه وخليك متردش على التيلفون"، كما كتب تعليقا على الفيديو قائلا: "الرسالة ديه لكل جمهور تيتو وبندق اللي لازم يدعمهم عشان الحق يرجع لصحابه".

يذكر أن نقيب المهن الموسيقية، قرر منع عدد من مطربي المهرجانات الشعبية وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة منهم حمو بيكا وعنبة ونور التوت.

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