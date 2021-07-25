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تعليم المنوفية تكشف حقيقة التحرش بالطالبات أثناء تفتيشهم قبل دخولهم الامتحانات

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد أحمد سويد، وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنوفية، أن غرفة العمليات لم تتلفى أي بلاغًا يفيد بالتحرش بالطالبات أثناء دخولهم الامتحانات أثناء التفتيش، ولكن تم تداول الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم التواصل مع المدرسة ونفت هذا الأمر تمامًا، متابعًا: "لم نتلقى أي بلاغات من أي أولياء الأمور أو الطالبات بشأن هذه المسألة".

وشدد على أن من تقوم بتفتيش الطالبات الإناث سيدات، ورجل يقوم بتفتيش الطلاب الذكور، متابعًا: "يتم تفتيش الإناث في غرف جانبية، وليس أمام الطلاب".

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