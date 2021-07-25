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لميس الحديدي عن إنفاق المصريين 35 مليار جنيه في الاعياد: رقم مش كبير عادي جداً

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على التقارير المصرفية الصادرة بشأن سحب المصريين 35 مليار جنيه من ماكينات الصراف الالي خلال فترة العيد.

وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد، قائلة: " الاقتصاد لا يقرأ بشكل مطلق، ومثل هذه الارقام لابد أن تقرأ في سياق المقارنة بما سبق.. ماينفعش أخد " الرقم، لما نيجي نبص على الرقم هنلاقيه مش كبير لان رقم 35 مليار جنيه عادي في فترة، تتزامن مع صرف المعاشات والمرتبات التي تم إيداعها مبكرًا من أجل العيد، ومن ثم لو بنتكلم عن المرتبات والمعاشات معًا لو جمعنا أرباب المعاشات والمرتبات سويًا سيمكون عددهم 15 مليون مواطن نحن نتحدث عن موظفي الدولة البالغ عددعم 5 مليون شخص ونحو 10 مليون من أصحاب المعاشات ولو قسمنا مبلغ السحب الاجمالي البالغ 35 مليار جنيه على عدد أصحاب المعاشات والرواتب من العاملين في الدولة هنلاقية 2333 جنيه".

السؤال هل ده رقم كبير لما يسحبه رب أسرة في العيد ؟! لو قسمناه، وأضافت: "مع إحترامي لتصريحات رؤساء البنوك هذا الرقم لم يكن قياسيًا ولم قسمناه مقارنة بعمليات السحب للأسرة هيكون المتوسط 2300 جنيه: المصريين مش ماشيين يصرفوا فلوس رايح جاي ومتوسط السحب عادي ويمثل الحد الادني لانفاق أسرة في الاعياد".

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