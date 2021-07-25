القبض على قاتل زوجته في المنصورة بـ ١١ طعنة في الإسكندرية



وأكد العم: “نجلة شقيقى حسنة السمعة، وتتمتع بقلب طيب ونقي، وتحب زوجها ومنزلها، على الرغم من بخله وعدم إنفاقه عليها، وكنا نساعدها في مصاريفها، خاصة وأن لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت ترغب في الاستقرار والمعيشة مع زوجها وابنائهما في سلام".

واستكمل: "والدها توفى بعد زواجها بـ10 أيام، وحمل زوجها أمانة الحفاظ عليها، ووعده بأنها أمانة في رقبته، لكنه لم يصون الأمانة، وغدر بها، لا أتخيل أن طبيب ومدرس في جامعة يمسك سكين ويقتل زوجة والدة أطفاله، فإذا كان لا يرغب باستكمال حياته معها، كان يطلقها، ولكن بأي ذنب قتلت طبيبة في بداية حياتها عمرها 26 سنة”. وأكد العم: “نجلة شقيقى حسنة السمعة، وتتمتع بقلب طيب ونقي، وتحب زوجها ومنزلها، على الرغم من بخله وعدم إنفاقه عليها، وكنا نساعدها في مصاريفها، خاصة وأن لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت ترغب في الاستقرار والمعيشة مع زوجها وابنائهما في سلام".

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط الطبيب الهارب عقب قتل زوجته الطبيبة ياسمين غدرًا بـ ١١ طعنة في المنصورة، وذلك بعد الوصول لمكان هروبه بمحافظة الاسكندرية.وكانت الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها منذ ارتكاب الجريمة وهروب المتهم ثالث أيام عيد الأضحي المبارك لضبط المتهم.وكان كشف أقارب الدكتورة ياسمين ضحية القتل بـ11 طعنة على يد زوجها بالدقهلية، في ثالث أيام العيد، تفاصيل الغدر التي طالت الضحية.وقالت بنت عم الدكتورة ياسمين وتدعي ريحانة مصطفي"، خلال أحد التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيس بوك"، بنت عمي دخلت استقبال مستشفي الدولي وهي جثه باسدال الصلاه والإسدال مقطوع مكان الطعنات اول طعنه كانت ناحية اليمين من ضهرها يعني في الكبد وبعدها طعنه تانيه في ضهرها فوق وطعنات في بطنها وجنبها 11 طعنة بالغدر.وأضافت، يعني طعنها من ضهرها وهي كانت بتصلي او مخلصه صلاه ولابسه الاسدال، داخله ومبتنزلش نقطة دم يعني دمها كله اتصفي قبل ما توصل، انفرد بيها في شقتها اللي في عمارة عيلته اللي في المنصورة وبعيد عن اهلها وهي لا حول لها ولا قوة، حسبي الله ونعم الوكيل ".وكان المهندس إبراهيم يوسف، عم الطبيبة القتيلة، قد كشف أنها لديها 3 ابناء 2 توأم، وطفلة تبلغ 5 أشهر، ويوم الحادث تلقوا اتصالًا من قسم شرطة ثاني المنصورة، يخطرهم بوقوع مشاجرة بين نجلة شقيقه وزوجها، فانتقل للقسم وهناك علم بحادث مقتلها.وأضاف: “ نجلة أخي تسكن مع أسرة زوجها في نفس المنزل، ولم يستجيبوا لصراخها أثناء قتلها، بل عقب انتهاء الجريمة قامت الأم بتهريب ابنها، ومسح آثار الدماء وتنظيف الشقة، وترك المجني عليها تنزف لمدة ساعتين، ثم أبلغت الإسعاف، ووصلت للمستشفى جثة هامدة".وأوضح: “زوجة نجل أخي تلقت رسالة من المجني عليها وقت ارتكاب الجريمة، وعندما فتحتها وجدتها تم مسحها، وعندما علمنا بالحادث فوجئنا بأن هواتف ياسمين مكسرة، ما يعني أن زوجها حاول منعها من الاستغاثة بنا”.وفجر العم مفجأة، حيث أكد أنه ذهب لمنزل نجلة أخيه ليلة العيد، وجلس معها وزوجها، وكان علاقتهما طبيعية، ولم يشكو الزوج منها حينها، معربًا عن حيرته من سبب القتل أو التخلص منها.وتابع: “زوجها هددها بالقتل أثناء مشاجرة سابقة بينهما، وجاءت لمنزل والدها غاضبة، وبهد عدة أيام حضر المتهم واعتذر لها، وقبل رأسها، ووعدنا بأنها ذلة لسان ولن تكرر، لكنها كانت نية مبيته، كما تعدى عليها بالضرب مرة أخرى، وأحدث إصابة في فمها استلزمت خياطة 3 غرز، وأجرى هو الخياطة ولم تذهب للمستشفى، لننا لم نعلم إلا بعد قتلها".