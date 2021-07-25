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ملخص وأهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي (3-2)

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:38 م
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
الإنتاج الحربي ضد الأهلي
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الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. اشتعلت منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مع مواصلة الزمالك تصدره لبطولة الدوري المصري الممتاز، واستمرار الأهلي في اللحاق به.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي

وشهدت مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي التي انتهت من دقائق أحاثا مثيرة على مدار شوطيها، حيث انتزع المارد الأحمر 3 نقاط غالية وبصعوبة كبيرة، حيث حول تأخره بهدف إلى فوز بشق الأنفس.

بداية مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي

وانطلقت مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز في تمام الـ7 مساءً.

ملعب مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي

واستضاف ملعب السلام الدولي "ملعب الأهلي وي" مواجهة الإنتاج الحربي ضد الأهلي النارية، على أرضيته، في مواجهة شهدت أحداثا ساخنة أدارها المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والمصري كشري.

معلول يفتتح أهداف لقاء الإنتاج الحربي ضد الأهلي

افتتح علي معلول أولى أهداف مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في الدقيقة الـ37 من زمن الشوط الأول بعد الحصول على ركلة جزاء سددها بإتقان على يسار الحارس.

هدف التعادل في الإنتاج الحربي ضد الأهلي

وأدرك هدف التعادل في مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي اللاعب محمد طارق ابو العز بعد مراوغه رائعه لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك بعد عشرة دقائق من بداية الشوط الثاني في الدقيقة 54.

تقدم الإنتاج الحربي ضد الأهلي 

وفاجأ المدير الفني كشري موسيماني وجماهير الأهلي عندما زاد من ضغط لاعبيه خلال لقاء الإنتاج الحربي ضد الأهلي ليسجل الهدف الثاني في الأخير بالدقيقة 63 عن طريق مصطفى البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان، وتسكن شباك علي لطفي.

سخونة مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي

زادت سخونة مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي وواصل الأخير ضغطه على دفاعات الأول، قل أن يدرك اللاعب حسين الشحات هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ85 ليعيد الأهلي للمبارة.

اشتعال أحداث الإنتاج الحربي ضد الأهلي

واصلت مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي سخونتها حيث زاد ضغط الأهلي وأجرى موسيماني عدة تغييرات حيث دخل إلى أرضية الملعب محمو وحيد ياس إبراهيم وغادر محمد هاني وبر بانون وأيمن أشرف ليواصل الضغط على الفريق الحربي.

انتهاء الإنتاج الحربي ضد الأهلي بفوز الأخير

وتقدم والتر بواليا في الوقت القاتل من عمر لقاء الإنتاج الحربي ضد الأهلي برأسية متقنة بعد عرضية رائعة من اليساري علي معلول، ليحقق الأهلي 3 نقاط غالية ويصل إلى النقطة 55 ويتجكد رصيد الإنتاج عند الـ19 ويبقى بوضعه المتأزم.


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