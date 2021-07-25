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عن التعديل الوزاري.. بكري يكشف مفاجأة عن استمرار رئيس الوزراء

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، حقيقة إجراء تعديل وزاري قريبا، مشيرا إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتميز بتجديد الدماء، حيث هناك تعديلات تتم بشكل دوري لتحقيق مزيد من الإنجاز والتطور.
 
وأشار "بكري"، خلال لقاء خاص ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن التغيير أمر طبيعي أن يطرح، ولا عيب في ذلك، ووارد أن يكون رئيس الجمهورية يريد تجديد الدماء، منوهًا أن هناك تضارب في الأسماء المطروحة ولا توجد معلومة مؤكدة، معلقا: "مفيش حد عنده معلومة كله تكهنات".

وعن تردد اسم الدكتور محمود محي الدين لتولي رئاسة الوزراء، عقب، "الدكتور محمود سافر، واجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم دليلًا على أن العجلة مستمرة"، مضيفا أن المعلومة التي بها قدر من الثقة أن رئيس الوزراء باق.

وعن استمرار وزير الخارجية، أو رحيلة عن الحكومة، أكد أن سامح شكري قدم أداءً رائعًا، ورفيع المستوى ولا توجد معلومة حول هذا الأمر.

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مصر مدبولي تعديل الوزاري

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