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تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إن "المواطنين نسيوا إن عندنا كورونا والحالات كانت شديدة وإن كورونا لسه موجودة حتى وإن كان منحنى الإصابات أقل، الكمامات اتنست والتباعد اتنسى وبالتأكيد الحالات هتزيد مجددا".

أضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس"، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح، على قناة "الشمس"، "نسبة التطعيم في مصر أقل من 4%، وهي نسبة قليلة جدا، وكنا نأمل أن لا تأتي الموجة الرابعة إلا وقد حصل على التطعيم نحو 50% من المواطنين".

تابع: "نحذر المصريين من موجة كورونا المقبلة، ولا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تناساها الجميع".

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