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الإسكندرية: ٤ مليون زائر خلال أيام عيد الأضحى

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عروس البحر المتوسط استقبلت نحو 4 ملايين زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك الأربعة، بمعدل نحو مليون زائر يوميا.

أضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، "الزائرون صنعوا رواجا تجاريا واستثماريا في أيام العيد، وده شيء يسعدنا ويسعد أهل إسكندرية".

تابع: "بعد حرمان في العام الماضي، إسكندرية رجع ليها رونقها وضيوفها خلال الأيام الماضية، الضيوف زاروا الإسكندرية الأيام الماضية بشكل غير عادي".

استكمل: "شواطئ الإسكندرية ممتلئة حتى بعد أيام العيد، لكن إحنا خايفين على الناس من كورونا، وعلينا أن ننتبه ونكون حذرين للغاية، ونرحب بضيوف الإسكندرية من كل مصر".

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