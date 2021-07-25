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71700 مواطن تم تطعيمهم حتى الآن بلقاح كورونا بالفيوم

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قال الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، أنه تم توفير تطعيم لقاح كورونا المستجد على البلاد، وأن عدد من تلقوا التطعيم من أبناء الفيوم حتى أمس السبت 24 يوليو 2021 بلغ 71700 مواطن وذلك منذ بداية التطعيم من فبراير 2021.

ومن الجدير بالذكر انه يوجد حاليا 12 مركز تطعيم للوقاية من مرض كوفيد - 19، وهذه المراكز موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظة كالتالي.

بندر الفيوم:
- المركز طبى كيمان فارس
- المركز طبى الحادقة
- العيادة الخارجية بمستشفى الفيوم العام
- المركز الطبى بالشيخ حسن
- العيادة الخارجية بمستشفى الصدر

مركز الفيوم:
- الوحدة الصحية بمنشأة عبد الله
- الوحدة الصحية بالعزب

مركز ابشواى
 
- المركز الطبى بابو جنشو

مركز طامية
 
-المركز الطبى بطامية

مركز سنورس

-المركز المتميز بمطرطارس

مركز اطسا
 
- الوحدة الصحية بتطون

مركز بيوسف الصديق

المركز المتميز بالشواشنة.

ويناشد وكيل وزارة الصحة جميع أهالى الفيوم أن يتقدموا بالتسجيل لأخذ اللقاح حتى لا يكونوا عرضتنا للإصابة بالفيروس

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه يشترط تسجيل المواطنين اولا على الموقع المخصص لتلقى للقاح كورونا، وتعمل جميع المراكز من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

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