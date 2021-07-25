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عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الإنتاج الحربي، بالدوري العام.

 

وأكد موسيماني، أن المباراة كانت ممتعه بين الفريقين وغزيره بالأهداف تعلمت الكثير اليوم وتأكدت من أمور عديدة.

 

وأضاف: "أهم درس تعلمته اليوم، أن المباراة لا تنتهي إلا بعد صافرة الحكم، كنا في حالة هزيمة، ورجعنا للمباراة مثل مباراة المقاولون التي كنا منهزمين بهدفين وعدنا وفوزنا بثلاثة أهداف".

 

وتابع: "لاعبينا مقاتلين وخاضوا المباراة بروح عاليه وحققوا الفوز بالمباراة، وسعيد بهدف بواليا لأنه كان محتاج هذا الهدف".

 

وأكمل: "اللاعب أدى مباراة كبيره ومروان  ظهر بشكل جيد واتصاب في رأسه واكمل اللقاء مباريات الدوري صعبه

وكل الفرق تقاتل امامنا وتخوض مبارياتها بمنتهى القوه ومعرضين لتلقي أهداف في المباريات المقبله".

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