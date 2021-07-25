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وزير الطيران يكشف تطورات عودة السياح الروس إلى مصر

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني إن روسيا لها بعض الملاحظات لاستئناف السياحة وتم تنفيذها، مشيرا إلى أن وفد روسي يزور مصر بعد غد لمتابعة الإجراءات الصحية بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مصر تطبق الإجراءات الصحية في المطارات بشهادة دولية معتمدة.

ونوه وزير الطيران المدني بأن الوفد الروسي يراقب فقط الإجراءات الصحية التي تطبقها مصر في المطارات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على 7 رحلات سياحية متبادلة بين مصر وروسيا.

ولفت إلى أن هناك ترتيبات على أعلى مستوى لاستقبال الرحلات الروسية القادمة، معلقا: "احتفالية صغيره".

وتابع: "حققنا 150 رحلة طيران داخلية خلال أيام العيد"، مردفا: "لدينا تخفيض على الخدمات الأرضية وتسهيلات على أسعار الرحلات الداخلية".

ونوه بأن مطار العلمين على أعلى مستوى عالميا، ويستطيع استقبال أى طيران، لافتا إلى أن مطار العلمين يستوعب 400 راكب في الساعة ويستقبل عدد كبير من حركة الطائرات، وخلال أيام سيتم افتتاحه.

وبشأن عودة رحلات الطيران بين مصر والكويت قال: "لم نتلق أى معلومة حول عودة رحلات الطيران مع الكويت".

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الكلمات المفتاحية

مصر الغد مصر عودة السياحة السياحة الروسية

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