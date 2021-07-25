محافظ بورسعيد يستقبل مسؤولي شركة المقاولون العرب (صور)

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مسؤولى شركة المقاولون العرب، بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وذلك لمناقشة سبل التعاون مع الشركة فى عدد من المجالات.



واستعرض " المحافظ "مع مسؤولى شركة المقاولون العرب عددآ من الموضوعات، والتى تتعلق بمشروعات الشركة على أرض بورسعيد، والتى تأتى تماشيآ مع أعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة وإقامة كبرى المشروعات الخدمية والتنموية، حيث تعد شركة المقاولون العرب من أكبر شركات المقاولات الوطنية في مصر والعالم العربي، وتعمل فى مجال البناء والتشييد والمصانع والعقارات السكنية وغيرها.



وأكد " محافظ بورسعيد " على ترحيبه بكافة سبل التعاون مع شركة المقاولون العرب، بما يحقق مشروعات خدمية على أعلى مستوى، تدعم خطة التنمية والتطوير التى تشهدها بورسعيد مؤخرًا.