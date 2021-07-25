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أحمد موسى: الإرهابي محمد علي هيتحاكم في مصر (فيديو)
الأحد 25/يوليو/2021 - 09:51 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جريمة الإرهاب لا تسقط بالتقادم، وتعد وصمة في تاريخ المتهم وعائلته.
وتابع موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "جريمة الإرهاب تحرم من العمل في القطاعين العام والخاص"، مردفا: "مؤسسات البلد صاحية، محدش هيهرب، محمود عزت هرب 7 سنوات واتقبض عليه".
وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالقبض على الإرهابي الهارب محمد علي بتهمة ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبطه وتسليمه قائلا: "إسبانيا تضررت من الإرهاب ولن تتأخر".
وتابع: "بإذن الله الهارب محمد علي هيجي، كل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها".
وتابع موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "جريمة الإرهاب تحرم من العمل في القطاعين العام والخاص"، مردفا: "مؤسسات البلد صاحية، محدش هيهرب، محمود عزت هرب 7 سنوات واتقبض عليه".
وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالقبض على الإرهابي الهارب محمد علي بتهمة ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبطه وتسليمه قائلا: "إسبانيا تضررت من الإرهاب ولن تتأخر".
وتابع: "بإذن الله الهارب محمد علي هيجي، كل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها".
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