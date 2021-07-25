أحمد موسى: الإرهابي محمد علي هيتحاكم في مصر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جريمة الإرهاب لا تسقط بالتقادم، وتعد وصمة في تاريخ المتهم وعائلته.



وتابع موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "جريمة الإرهاب تحرم من العمل في القطاعين العام والخاص"، مردفا: "مؤسسات البلد صاحية، محدش هيهرب، محمود عزت هرب 7 سنوات واتقبض عليه".



وأشار إلى أن المحكمة أمرت بالقبض على الإرهابي الهارب محمد علي بتهمة ومخاطبة الإنتربول الدولي لضبطه وتسليمه قائلا: "إسبانيا تضررت من الإرهاب ولن تتأخر".



وتابع: "بإذن الله الهارب محمد علي هيجي، كل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها".

