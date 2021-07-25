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التحفظ على قاتل الراقصة الأجنبية بالتجمع

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أكد مصدر أمنى أنه تم التحفظ على المتهم بقتل الراقصة الأجنبية بمنطقة التجمع الأول تمهيدًا لعرضه صباح غدًا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها (حقيبة يد – وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات).


ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها " راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بمنطقة الزمالك، وباستكمال التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وبسبب خلافات مالية بينهما إختمرت فى ذهنه فكرة إستدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالى من السكان –والسابق له محاولة إستئجار شقة به بدعوى الإتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجنى عليها فى ذلك حاولت الإنصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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