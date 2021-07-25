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أحمد موسى: الأهلي ملك الدقيقة 90.. والأمل تجدد في الدوري (فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن فوز الأهلي على الإنتاج الحربي يجدد الأمل للفوز بالدوري، مؤكدا أن الأهلي ملك الدقيقة 90 والوقت الإضافي.

وأضاف، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لو خسر الأهلي كنا سنهنئ الزمالك بالدوري ولكن حسين الشحات نجم كبير".

وتابع موسى، أن الروح الرياضية موجودة وأنه احتفل وقت فوز الزمالك بالبطولات.

وفاز فريق الأهلي على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 بالدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الشوط الأول عن طريق علي معلول، في الدقيقة 38، عن طريق ركلة جزاء، سددها على يسار الحارس أحمد يحيى، الذي ذهب في اتجاه الكرة، إلا أنه لم ينجح في التصدي لها.

وجاء هدف تعادل الإنتاج الحربي، عن طريق طارق أبو العز، في الدقيقة 54، بعد مراوغة ناجحة لبدر بانون، ثم سددها قوية في شباك الحارس علي لطفي الذي فشل في التصدي لها.

وسجل مصطفى البدري، هدف تقدم الإنتاج الحربي، في الدقيقة 64، بعد انفراد بالحارس علي لطفي، ليسددها أرضية في شباكه.

وسجل حسين الشحات، هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 85، بعدما تلقى تمريرة من عمر السولية على الطرف الأيمن من منطقة الجزاء ليسددها أرضية قوية في الشباك.

وتمكن والتر بواليا، من إحراز هدفًا قاتلًا لصالح الأهلي، في الدقيقة 94، بعدما تلقى كرة عرضية من علي معلول حولها برأسه في شباك الإنتاج الحربي، ليفك النحس.

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