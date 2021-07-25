أفغانستان: تهجير 14 ألف عائلة خلال الأسبوعين الماضيين

كشفت وزارة اللاجئين والعودة في أفغانستان أن الصراع المشتعل بين حكومة كابول وحركة طالبان، دفع أكثر من خمسين ألف أسرة إلى مغادرة منازلهم هذا العام وأدى إلى نزوح 14 ألفا من هذه العائلات خلال الـ15 يومًا الماضية في جميع أنحاء البلاد.





وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأحد، أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة إجلاء ما تبقى من الـ2500 جندي قبل أكثر من شهرين، زادت طالبان من حدة هجماتها واستولت على المناطق التي لم تكن تخضع لسيطرتها في الماضي، مما دفع الحكومة الأفغانية لشن هجمات مضادة تسببت في اندلاع صراع شديد، وأدت في نهاية المطاف إلى اضطرار آلاف العائلات لمغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ في أماكن آمنة.





وأكدت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن أنها قادرة على توفير المأوى والطعام للمشردين، لكنها تحذر من ناحية أخرى من عدم التمكن من التعامل مع زيادة عدد العائلات النازحة، وسط توقعات بارتفاعها في المستقبل.





وفي سياق آخر، تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية بشراكة قوية مع أفغانستان ومراقبة التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة عن كثب وسط انسحاب القوات الدولية.





وجاء ذلك، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أفغانستان وجهود السلام.





وأفاد البيان المشترك بأن الممثلين والمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة اجتمعوا في روما يوم 22 يوليو الجاري لمناقشة الوضع في أفغانستان وتطورات السلام في أفغانستان بعد الجولة الأخيرة من المحادثات رفيعة المستوى بين أطراف النزاع يومي 17 و18 يوليو.





وأعربت الدول عن بالغ قلقها حيال مستويات العنف المرتفعة وهجوم طالبان العسكري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد.





ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية جميع الأطراف المعنية إلى الحد من العنف وحماية المدنيين واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.



