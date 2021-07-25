Advertisements

أفغانستان: تهجير 14 ألف عائلة خلال الأسبوعين الماضيين

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 كشفت وزارة اللاجئين والعودة في أفغانستان أن الصراع المشتعل بين حكومة كابول وحركة طالبان، دفع أكثر من خمسين ألف أسرة إلى مغادرة منازلهم هذا العام وأدى إلى نزوح 14 ألفا من هذه العائلات خلال الـ15 يومًا الماضية في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأحد، أنه منذ أن بدأت الولايات المتحدة إجلاء ما تبقى من الـ2500 جندي قبل أكثر من شهرين، زادت طالبان من حدة هجماتها واستولت على المناطق التي لم تكن تخضع لسيطرتها في الماضي، مما دفع الحكومة الأفغانية لشن هجمات مضادة تسببت في اندلاع صراع شديد، وأدت في نهاية المطاف إلى اضطرار آلاف العائلات لمغادرة منازلهم والبحث عن ملاذ في أماكن آمنة.

وأكدت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن أنها قادرة على توفير المأوى والطعام للمشردين، لكنها تحذر من ناحية أخرى من عدم التمكن من التعامل مع زيادة عدد العائلات النازحة، وسط توقعات بارتفاعها في المستقبل. 

وفي سياق آخر، تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية بشراكة قوية مع أفغانستان ومراقبة التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة عن كثب وسط انسحاب القوات الدولية.

وجاء ذلك، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أفغانستان وجهود السلام.

وأفاد البيان المشترك بأن الممثلين والمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة اجتمعوا في روما يوم 22 يوليو الجاري لمناقشة الوضع في أفغانستان وتطورات السلام في أفغانستان بعد الجولة الأخيرة من المحادثات رفيعة المستوى بين أطراف النزاع يومي 17 و18 يوليو.

وأعربت الدول عن بالغ قلقها حيال مستويات العنف المرتفعة وهجوم طالبان العسكري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية جميع الأطراف المعنية إلى الحد من العنف وحماية المدنيين واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أفغانستان

أخبار تهمك

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعتين

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

قوات الأمن الأفغانية تعلن تحرير 149 شخصًا اختطفتهم طالبان شمالي البلاد

المبعوث الأمريكي يلتقي بالرئيس الأفغاني في كابول

المبعوث الأمريكي يعرض مسودة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان للقادة الأفغان

البنتاجون: الولايات المتحدة تعمل على "صفقة جيدة" مع طالبان

طالبان تعلن إطلاق سراح العديد من سجناءها في السجون الأفغانية

وصول المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان لاستئناف محادثات السلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان