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بين خوف يحيي وشجاعة موسي".. كريم محمود عبدالعزيز يروج لفيلمه الجديد

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز برومو فيلمه الجديد موسي،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

علق "كريم" علي الفيديو قائلًا:"بين خوف يحيي وشجاعة موسي قصة كبيرة هتعرفوها يوم 11 أغسطس في كل السينمات".

فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

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