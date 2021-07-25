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بين خوف يحيي وشجاعة موسي".. كريم محمود عبدالعزيز يروج لفيلمه الجديد
الأحد 25/يوليو/2021 - 10:38 م
منار داود
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نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز برومو فيلمه الجديد موسي،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
علق "كريم" علي الفيديو قائلًا:"بين خوف يحيي وشجاعة موسي قصة كبيرة هتعرفوها يوم 11 أغسطس في كل السينمات".
فيلم"موسى" بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، أحمد حاتم،
وشارك في إنتاجه شركتي سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، والتوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.
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