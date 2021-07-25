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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بأكتوبر

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص ومصاب إثر حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر.

وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "محمد.م." مقيم قرية العطف بمركز العياط، وإصابة آخر جراء حادث سيارة ملاكي

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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