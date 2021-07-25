Advertisements

ضبط مالك عقار بحري المائل في الإسكندرية

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، القبض على مالك ومقاول عقار بحري المائل وتم احالته للنيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب اليه بشأن العقار المائل في الإسكندرية.

وقررت النيابة العامة، استدعاء مسؤولي حي الجمرك، لسماع شهاداتهم حول الواقعة والاطلاع على ملف العقار.

وبدأت عملية اخلاء عقار بحري المائل، بشارع الخطاب، بوسط محافظة الإسكندرية، وذلك تمهيدًا لبدء عملية هدم 10 طوابق، تنفيذًا لقرار اللجنة الهندسية، بكلية الهندسة، جامعة الإسكندرية.

وبدأ سكان العقار الذين تقرر هدم وحداتهم السكنية، إنزال محتويات الشقق من أثاث وأجهزة كهربائية وكافة المتعلقات الخاصة بهم، قبل تسلم مقاول الهدم، بدء عملية هدم 10 طوابق من العقار.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عقار السيالة المائل عقار السيالة عقار اسكندرية

أخبار تهمك

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 22 ساعة

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ نصف ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

منذ أقل من نصف ساعة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة و 9 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قرار بهدم عقار مائل عقب إخلائه لخطورته على السكان في الإسكندرية

غرب الإسكندرية: البدء في إزالة عقار كرموز المائل اليوم

'الفجر'..ترصد تفاصيل هدم عقار كوم الشقافة المائل (تقرير)

"بالأوناش وحقائب السفر".. سكان عقار السيالة المائل يخلون شققهم من الأثاث

التقرير الهندسي يوصي بالإزالة الفورية للأدوار العلوية لعقار بحري المائل

صادر له 18 قرار إزالة.. قصة العقار المائل بالإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان