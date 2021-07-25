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حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 26-7-2021 في جمهورية مصر العربية

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:53 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد، الموافق الـ25 من يوليو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد درجات الحرارة غدًا فى مصر ارتفاعا طفيفا فى أغلب الأماكن، ويكون الطقس بداية الارتفاع فى درجات الحرارة خلال هذا الاسبوع.

حالة الطقس غدا

وأشارت "الأرصاد" إلى أن درجات الحرارة تبدأ فى الارتفاع غدًا عن الطقس اليوم، وتظل درجة الحرارة الأعلي فى مصر غدا 41 درجة للعظمي فى منطقة أبو سمبل.

حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس غدا فى القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري حار رطب نهارا، ويكون مائل للحرارة رطب فى السواحل الشمالية، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون معتدل الحرارة رطب خلال الليل على جميع الأنحاء.

حالة الطقس والرياح

وأضافت: "تنشط الرياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة، ويكون ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من متر ونصف ومترين وربع، والرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا والموج بين مترين ومترين وربع".

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة 35-26

الإسكندرية 31- 25 

السويس 34-24

دمنهور 32-25

دمياط 31-24

بلطيم 32-24

سيوة 36-24

السلوم 30-25

شبين الكوم 35-26

رفح 31-24

بورسعيد 31-24

المنصورة 34-25

الزقازيق 35-25

الإسماعيلية 33-23

طنطا 33-25

أبوسمبل 41-30

الطور 39-26

شلاتين 37-27

المنيا 36-25

العريش 32-25

حلايب 33-28

الغردقة 37-28

شرم الشيخ 37-28

إدفو 40-29

بني سويف 36-25

أسوان 40-28

قنا 38-26

الأقصر 39-27

أسيوط 40-26 

سوهاج 37-26 

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