"غرفة الشارقة" تبحث التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية مع كوريا الجنوبية

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا الجنوبية في دبي والإمارات الشمالية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في الشارقة ونظيراتها الكورية الجنوبية وسبل دعم الشراكات بين الجانبين في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية إلى جانب استعراض فرص الاستثمار المتاحة في تقنية المعلومات والرعاية الصحية والسياحة والثقافة.





جاء ذلك خلال لقاء سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخرا بمقر الغرفة مع سعادة مون بيونج جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية في دبي والإمارات الشمالية والوفد المرافق له بحضور فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.





و أكد العوضي عمق العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة بسيؤول .. معربا عن أمله في أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في الارتقاء بمجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين حيث تعد كوريا الجنوبية واحدة من أهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة إذ تعتبر الإمارات أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية في دول مجلس التعاون الخليجي ورابع أكبر سوق لواردات كوريا الجنوبية في المنطقة كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2020 إلى 9.4 مليار دولار.





واستعرض العوضي أمام الوفد الزائر أبرز الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب .. مؤكدا حرص الغرفة في إطار خطتها الاستراتيجية على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات التجارية والترويج للفرص المجزية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي شتى المجالات في إمارة الشارقة والمدعومة بحزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم .





من جانبه أعرب سعادة مون بيونج جون عن تقديره للحرص الذي أبدته غرفة تجارة و صناعة الشارقة على توفير سبل الدعم والتعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال الكوري .. مشيدا بالنهضة الحضارية والتطور الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف المجالات ومعربا عن الرغبة في مواصلة التواصل مع الغرفة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة إلى أفضل المستويات بين الجانبين في المستقبل إلى جانب النظر في إمكانية المشاركة في المعارض الرئيسية التي تقام في مركز إكسبو الشارقة التابع للغرفة .