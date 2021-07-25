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تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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ضمن أعمال مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتبطين الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية لتحسين الشكل الحضاري وترشيدا وحفاظًا على مياه الري.

تفقد الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم،خلال جولة ميدانية بالمدينة والقرى التابعة، تنفيذ أعمال التبطين للترع والمصارف بطول ستة كيلومترات وستمائة متر بمركز ابشواي.

حيث تم الإنتهاء من أعمال تبطين ببحر الخمسين بابوكساه بطول ٤.٥ كم والانتهاء من تبطين بحر الفلاح بسنرو القبلية بطول ٦٠٠ متر وجاري إستكمال تبطين بحر الإصلاح بطريق ابشواي ابوكساه السياحي بطول ١.٥ كم.

كما تفقد أيضا أعمال الطريق الدائري وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، أنه تم الإنتهاء من اختبارات الاحمال بالكوبري المحوري بالطريق الدائري، وذلك استعدادًا لبدء الأعمال السطحية ومخدات الكوبري ابتداءً من الغد.

بالإضافة إلى تفقد أعمال تغطية مصرف ابو جنشو حيث يتم الان تغطية اخر جزء من المصرف بطول ٣٠ متر تقريبا وذلك لإنهاء أعمال التغطية تزامنا مع توجيهات رئيس المركز بتوسعة الطريق استعدادًا لبدء رصفه فور انتهاء أعمال التغطية.

ووجه رئيس المركز قسم الاشغالات بالوحدة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين ورفع عوائق واشغالات الطريق والسيارات الخشبية المستخدمة لبيع الخضروات بشوارع المدينة وشارع الجمهورية ابتداء من منطقة محكمة ابشواي وصولا إلى منطقة كوبري ابو جنشو، تزامنًا مع أعمال منظومة النظافة بالمدينة والقري وإفراغ محتويات نقاط التجميع والمقالب الوسيطة ونقل محتوياتها الي المقلب العمومي حيث تم رفع ما يقارب ٢٨٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية وتوجيه السيارات المكبس لإفراغ محتويات صناديق القمامة.
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو
تبطين الترع والمصارف بمركز أبشواي واستكمال أعمال تغطية مصرف أبو جنشو

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