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سيد عبد الحفيظ يعلق على فوز الأهلي المثير أمام الإنتاج

الأحد 25/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المباريات الختامية في بطولة الدوري الممتاز ‏دائمًا ما تشهد مثل هذه الأحداث التي شهدتها مباراة الإنتاج الحربي، وأن دور الأهلي هو عدم ‏التكاسل وأن تكون جميع الأجواء مهيأة للفريق لتحقيق الفوز باللقب.‏

 

وقال عبد الحفيظ: «هناك من يهيئ أن هناك أزمة للأهلي في بطولة الدوري الممتاز وهو أمر ‏غير صحيح. أخاطب جماهير الأهلي في المقام الأول أن تكون الأجواء مهيأة للدفاع بقوة عن لقب الدوري من خلال الدعم والمساندة، وأن البطولة لن تغيب عن الجزيرة. دورنا كجهاز فني هو ‏التأكيد على هذا الكلام وتحفيز اللاعبين».‏

 

وأوضح مدير الكرة أن الأهلي في الجونة منذ عامين استطاع أن يحقق الفوز في آخر المباراة، وأنه دائمًا ما ‏يكون الإصرار والعزيمة هما الحاسمان، ولا بد أن يحارب الجميع داخل الأهلي من أجل الفوز ‏باللقب.‏

 

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي لعب في 28 يومًا 10 مباريات، في ظل ضغط رهيب ومن ‏بين هذه المباريات مباراة في كأس مصر، في الوقت الذي يثار فيه أنباء عن تأجيل مباراة في ‏نفس البطولة للمنافس.‏

 

وواصل مدير الكرة حديثه: «نريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لا أكثر. مباراة الزمالك وغزل ‏المحلة سوف تقام في الإسكندرية. وتساءل لماذا تم نقل المباراة إلى الإسكندرية؟ وقال إن هذا ‏القرار يثير التساؤلات خاصة أن الزمالك بعد المحلة سوف يخوض مباراة أمام الاتحاد بعدها ‏مباشرة».

 

وأضاف: «الجونة سيخوض مباراة سموحة في الإسكندرية ثم يخوض مباراة أمام الأهلي في الجونة، ‏وهذا قد يدفع فريق الجونة إلى المطالبة باتباع نفس المبدأ وعلى اتحاد الكرة تلبية الطلب للحفاظ على تكافؤ الفرص».

 

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي لم يتم تأجيل مباريات له في الوقت الذي خاض فيه مباريات ‏حاسمة في دوري أبطال إفريقيا ولعب تحت ضغط كبير. ‏

 

واختم سيد عبد الحفيظ كلامه بالتأكيد أن هناك إصرارًا وعزيمة قوية من لاعبي الأهلي ‏لمواصلة المشوار بقوة من أجل الفوز بلقب الدوري.‏

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