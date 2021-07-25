حمدي فتحي يوجه رسالة هامة إلى جمهور الأهلي

وجه حمدي فتحي لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلى، رسالة مهمة لجمهور النادي، بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي، بسبب ارتباطه بحفل زفافه المحدد له غدا الاثنين.









وقال فتحي عبر حسابه الرسمي علي انستجرام: "لازم الناس تكون فاهمة شخصية حمدي وحب حمدي للنادي الأهلى".









وتابع "أفضل النادي على نفسي".

وفسر حمدي اختياره لموعد زفافه في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه حدد الموعد بناء على الجدول القديم، الذي كان فيه فترة راحة بسبب مشاركة المنتخب الأولمبي فى الاولمبياد.









واختتم لاعب وسط الاهلي كلامه "الجدول تم تغييره بعد تحديد موعد الزفاف، وان شاء الله الدورى فى الجزيرة'.