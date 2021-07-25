Advertisements

مشادة كلامية بين مدرب الإنتاج وحكم مباراته أمام الأهلي

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

نشبت مشادة كلامية بين أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي مع محمد معروف حكم مباراة فريقه أمام الأهلي بعد نهاية اللقاء.

 

وخسر الإنتاج الحربي مساء اليوم أمام الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وعقب نهاية المباراة توجه كشري إلى محمد معروف حكم  اللقاء وقام بمشادة كلامية معه واتهمه بأنه المتسبب في خسارة فريقه.

 

كما قام عمال فريق الإنتاج الحربي بالتشاجر مع حكم المباراة محمد معروف ليتدخل الأمن المتواجد في استاد السلام ويقوم بفض هذه المشاجرة.

أخبار تهمك

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

منذ أقل من نصف ساعة

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن علاء حسانين نائب الجن في قضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعتين

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 4 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ نصف ساعة

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة و 8 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان