مشادة كلامية بين مدرب الإنتاج وحكم مباراته أمام الأهلي

نشبت مشادة كلامية بين أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي مع محمد معروف حكم مباراة فريقه أمام الأهلي بعد نهاية اللقاء.

وخسر الإنتاج الحربي مساء اليوم أمام الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب نهاية المباراة توجه كشري إلى محمد معروف حكم اللقاء وقام بمشادة كلامية معه واتهمه بأنه المتسبب في خسارة فريقه.

كما قام عمال فريق الإنتاج الحربي بالتشاجر مع حكم المباراة محمد معروف ليتدخل الأمن المتواجد في استاد السلام ويقوم بفض هذه المشاجرة.