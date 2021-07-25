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طارق عوض: ربع مليون سيارة مُستهدفة في مبادرة الإحلال والتجديد(فيديو)

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقدمة في وزارة المالية، عن تفاصيل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عوض"، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل؛ ببرنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أنه بدأ العمل بالمبادرة الرئاسية بالنسبة للسيارات الملاكي والأجرة بداية من شهر يناير، أما سيارات الميكروباص فبدأ العمل في المبادرة الرئاسية من شهر مايو، بينما بالنسبة للسيارة الكينج لونج فبدأت من شهر يوليو الجاري.

وتابع: "إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن تبدأ عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، ومن المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص.

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