Advertisements

لماذا تكثر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية؟.. "السجيني" يوضح

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أزمة العقار المائل في الإسكندرية قائلًا إن معدل العقارات المائلة في المحافظة أمر ملحوظ وله أسباب علمية، من بينها أن منسوب المياه الجوفية قريبة من البحر

وقال "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc" إن مسألة البناء المخالفة في الإسكندرية لا يقتصر على البناء المخالف فقط لكنه يصل لارتفاعات شاهقة تصل إلى 20 دور للمبني الواحد، وهذه العقارات تم بناؤها في غياب كامل من أجهزة الدولة، بل أيضا بمشاركة بعض أجهزة الوحدات المحلية بقدر كبير من الفساد".

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن قرارات إخلاء العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية تأتي حفاظا على أرواح المواطنين"، معقبا: "عملية الإخلاء عملية صعبة بسبب عدم وجود الأوراق الهندسية للبناء.. إحنا بنشتغل برد الفعل.. إحنا بنخلي الناس لمصلحتهم ومصلحة أولادهم وأموالهم على المدى البعيد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عقار آيل للسقوط الاسكندرية

أخبار تهمك

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 19 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة و 24 دقيقة

مشادة كلامية بين مدرب الإنتاج وحكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

"السجيني": "المواطن بيصحى الفجر علشان يأخذ رقم في الشهر العقاري ليصل دوره بعدها بيومين"

طلب إحاطة بشأن استمرار أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية

"محلية البرلمان" تكشف موعد قبول الطلبات الجديدة لجدية التصالح بمخالفات البناء

برلماني: صاحب العقار هو المسؤول عن التصالح في البناء (فيديو)

"السجيني": لا يوجد مساءلة جنائية على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة (فيديو)

"محلية النواب": مد مهلة التصالح في مخالفات البناء سلطة تقديرية للحكومة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان