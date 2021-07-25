لماذا تكثر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية؟.. "السجيني" يوضح

علق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أزمة العقار المائل في الإسكندرية قائلًا إن معدل العقارات المائلة في المحافظة أمر ملحوظ وله أسباب علمية، من بينها أن منسوب المياه الجوفية قريبة من البحر



وقال "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc" إن مسألة البناء المخالفة في الإسكندرية لا يقتصر على البناء المخالف فقط لكنه يصل لارتفاعات شاهقة تصل إلى 20 دور للمبني الواحد، وهذه العقارات تم بناؤها في غياب كامل من أجهزة الدولة، بل أيضا بمشاركة بعض أجهزة الوحدات المحلية بقدر كبير من الفساد".



ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن قرارات إخلاء العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية تأتي حفاظا على أرواح المواطنين"، معقبا: "عملية الإخلاء عملية صعبة بسبب عدم وجود الأوراق الهندسية للبناء.. إحنا بنشتغل برد الفعل.. إحنا بنخلي الناس لمصلحتهم ومصلحة أولادهم وأموالهم على المدى البعيد".