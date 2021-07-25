مباراة ودية.. ريال مدريد يخسر أمام رينجرز الأسكتلندي

خسر ريال مدريد أمامه مضيفه رينجرز الأسكتلندي 1 – 2 يوم الأحد في مباراة ودية جرت بينهما بأسكتلندا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.









وبادر الريال بالتسجيل مبكرا عن طريق رودريغو في الدقيقة الثامنة، لكن الزامبي فاشيون ساكالا أحرز هدف التعادل لرينجرز في الدقيقة 55.









واضطر الريال للعب بعشرة لاعبين، بعدما تلقى ناتشو فيرنانديز البطاقة الحمراء في الدقيقة 76، لحصوله على الإنذار الثاني.









واستغل الفريق الأسكتلندي النقص العددي في صفوف منافسه سريعا، بعدما أحرز السويسري سيدريك إيتن هدف الفوز في الدقيقة 77، ليمنح رينجرز فوزا معنويا على الفريق الإسباني.



