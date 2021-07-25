Advertisements

مباراة ودية.. ريال مدريد يخسر أمام رينجرز الأسكتلندي

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
خسر ريال مدريد أمامه مضيفه رينجرز الأسكتلندي 1 – 2 يوم الأحد في مباراة ودية جرت بينهما بأسكتلندا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.


وبادر الريال بالتسجيل مبكرا عن طريق رودريغو في الدقيقة الثامنة، لكن الزامبي فاشيون ساكالا أحرز هدف التعادل لرينجرز في الدقيقة 55.


واضطر الريال للعب بعشرة لاعبين، بعدما تلقى ناتشو فيرنانديز البطاقة الحمراء في الدقيقة 76، لحصوله على الإنذار الثاني.


واستغل الفريق الأسكتلندي النقص العددي في صفوف منافسه سريعا، بعدما أحرز السويسري سيدريك إيتن هدف الفوز في الدقيقة 77، ليمنح رينجرز فوزا معنويا على الفريق الإسباني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رينجرز الأسكتلندي ريال مدريد يخسر أمام رينجرز ريال مدريد

أخبار تهمك

"أم الزوج ساعدته".. كواليس مقتل طبيبة علي يد زوجها في الدقهلية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الإنتاج الحربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ يوم

عاجل| بهدف قاتل.. الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة ماراثونية

منذ ساعة و 22 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. محافظ الإسكندرية يكشف عن صدمة بشأن العقار المائل

منذ يوم

عاجل.. جريزمان يستقر على الرحيل عن برشلونة ويحدد وجهته القادمة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من شقيق ياسمين عبد العزيز.. ويطالب بالدعاء لها

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مشادة كلامية بين مدرب الإنتاج وحكم مباراته أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من موسيماني بعد فوز الأهلي المثير على الإنتاج

منذ 41 دقيقة

حسام حسن يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

رينجرز يفوز على سلتيك بثنائية في الدوري الاسكتلندي

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الاتفاق والفتح بالدوري السعودي

ميلان يكشر عن أنيابه بانتصار كبير على سيلتيك في الدوري الأوروبي

فالنسيا يسحق ريال مدريد بالأربعة في الدوري الإسباني

رينجرز الاسكتلندي وبنفيكا يتأهلان دور الستة عشر من الدوري الأوروبي

فيسيل كوبي الياباني يتأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال آسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 م

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

08:07 م

قرار هام من الرئيس السيسي بشأن مجلس الشيوخ

05:51 م

عاجل.. إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

02:11 م

عاجل.. تطور جديد يقرب محمد صلاح من ريال مدريد

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان