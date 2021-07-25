عمرو أديب يتعرض لـ موقف طريف على الهواء

تعرض الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، لموقف طريف أثناء حديثه عن ما تردد عن إجراء تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة.



حيث تحول لون الشاشة خلف الإعلامي عمرو أديب، إلى اللون الأسود، فعلق قائلا: "الصورة اغمقت.. أكمل عادي"، وتابع الإعلامي عمرو أديب، "انا افتكرت أن دي علامة".



ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، من يوم الجمعة إلى الإثنين في العاشرة مساءً.