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الصحة: التطعيم الدولي ضد كورونا سيبدأ في هذا الموعد

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الصحية، أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا بكفاءة عالية، وكل اللقاحات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية لها نفس الفعالية.

وقال "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"،:"نستعد لتجهيز مراكز مخصصة للحصول على اللقاحات والحصول على شهادات السفر، ومن حق المواطن علينا أن يكون مؤمنًا ضد فيروس كورونا"، مضيفًا أن مراكز التطعيم الدولية ستبدأ خلال أيام.

وواصل قائلًا:"بعض دول العالم تتعرض لموجة رابعة من فيروس كورونا، ونؤكد أن مصر جاهزة ومستعدة، في ظل جهود الدولة المصرية والوعي المجتمعي"، مشددًا على أن كورونا لم تنتهى بعد.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا، موضحًا على أن هناك رصد للفيروس، وهو تحت المجهر، ومستعدون لأي زيادة محتملة.

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