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"فناني المفضل".. صدفة تجمع محمد ممدوح بـ محمد عدوية

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد ممدوح صورة، من أحدث جلسات تصوير له جمعته بالمطرب محمد عدوية وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "ممدوح" تعليقا على الصورة قائله: "قابلت محمد عدوية بالصدفة.. الراجل ده فناني المفضل من زمان.. بحترمه وبقدر فنه جدا".

يذكر أن أخر أعمال محمد ممدوح مسلسل "لعبة نيوتن" مع عدد من الفنانين منهم منى زكي، آدم الشرقاوي، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، تأليف وإخراج تامر محسن

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