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شاهد.. وصلة رقص لفيفي عبده من الساحل الشمالي

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
منار داود
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نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ترقص فيه علي أغنية "الليل بدموعه قاسي" للفنان سيد مكاوي.

وعلقت على الفيديو قائلة:"مساء الفل من مصر أن الدنيا من الساحل الشمالي بسم الله ماشاء الله يا فوفا أنا بليين لاف يو مش كل قط يتقاله يا مشمش ومش كل فار يعرف يختار اسكوزمي".

يذكر أن فيفى عبده تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة، ونقلت على أثرها إلى المستشفى، ثم أعلنت مؤخرا عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

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