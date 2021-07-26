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"مكنتش قادر أمشي".. زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن تعرضه للسرقة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تعرضه للسرقة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب زكي فطين قائلا: "النهارده أنا اتعرضت لعملية سرقة في الشارع حوالى الساعة 3.. روحت أشحن كارت عداد الكهرباء.. وكنت تعبان فقررت أخد تاكسى للبيت.. مكنتش قادر أمشى.. وقبل ما أوقف التاكسى.. كنت شايل الحاجات فى كيس بلاستيك.. الحاجة وقعت على الأرض".

وتابع زكى فطين عبد الوهاب: “اتلموا عليا تلاته أربعة.. واحد منهم قالى ماتوطيش يا فنان، إحنا هنجيبها، وبدأوا في لم الحاجات.. مجرد ثوانى.. رجعت البيت.. أبص فى الكيس مالاقيش المحفظة.. والاقى الكيس مفتوح من الجنب بموس أو كاتر.. عملية سرقة فى منتهى الذكاء.. الحمد لله الورق كان في جيب القميص.. أخدوا المحفظه بالفلوس وبس".

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