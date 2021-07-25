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أديب : "لو حظ الدنيا متوزع على البشرية.. الأهلي نصيبه 90%"

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على فوز الأهلي على نادي الإنتاج الحربي "3-2" في الدقيقة الـ 93، "لو حظ الدنيا متوزع على البشرية.. الأهلي نصيبه 90%".

وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "لماذا المسئولين في الأهلي يتحدثون أن الأهلي مظلوم؟"، مضيفا مندهشا: "الأهلي مظلوم.. أومال الزمالك إيه، دا انتم بتاخدوا الدوري علاولة"، متابعا ساخرا: "هل مكتوب في الدستور المادة الرابعة أن الأهلي لازم ياخد الدوري، بشويش شوية، وإلا بقا بلاش نكمل ونبعت الكاس لكابتن محمود الخطيب".

وأضاف، "كنت بتفرج على ستديو تحليلي من كام يوم.. وكل الموجودين بيخططوا إزاي الأهلي يحصل على الدوري"، متابعا: "خفوا شوية التعصب، حتى لا تفقد المنافسة متعتها، وعايزين الناس تشعر بالعدالة".

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