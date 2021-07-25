أمل مبدى توجه دعوة لدعم أبطال مصر في أوليمبياد طوكيو

وجهت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، رسالة هامة لأبطال المنتخبات المصرية المشاركة في الدورة الأوليمبية طوكيو 2020، والتي تقام حاليا في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

ودعت مبدى، لاعبي ولاعبات اتحاد الإعاقات الذهنية، لمساندة أبطال مصر في اللعبات المختلفة، والدعاء لهم لتحقيق نتائج جيدة، خلال منافسات دورة طوكيو الأوليمبية.

وخاطبت مبدى لاعبيها، قائلة: "ملايكة الارض .. ادعوا لابطال مصر في الاولمبياد .. مصر كبيره بولادها… كل الملائكة بتدعي لاسم بلدنا"

وأكدت مبدى أن المنتخبات المصرية تحتاج منا جميعا للمساندة والدعم، لافتة إلى أن ردود الأفعال المتسرعة، التي انتشرت خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر بعض النتائج السلبية، ليست في صالحنا، خاصة أن المنافسات مازالت في أيامها الأولى، وهناك أكثر من بطل مصري، لديه فرصة التتويج بميدالية، مثل كيشو بطل المصارعة الرومانية، وهداية ملاك بطلة التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم بطل السلاح، بالإضافة لمنتخب اليد الذي قدم آداء مميزا في مباراته الأولى ضد البرتغال، ونأمل أن يواصل طريقه وينافس على ميدالية أوليمبية".

وعبرت مبدى عن سعادتها بوجود أول لاعبة مصرية تحمل العلم في طابور العرض بحفل الافتتاح، وبالبعثة المصرية التي تعد الأكبر على الإطلاق، في تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأوليمبية، وتصل إلى 146 لاعب ولاعبة، مؤكدة أن التأهل للأوليمبياد إنجازا كبيرا، حيث تضم أفضل الرياضيين حول العالم، ونتمنى لهم التوفيق وتحقيق أفضل النتائج لإسعاد الشعب المصري.