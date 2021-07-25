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"بسبب بكائها" أم تقتل طفلتها بإغراقها في الفيوم

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أقدمت أم علي قتل ابنتها التي تبلغ من العمر 9 سنوات بطريقة بشعه في مركز طامية بالفيوم حيث أغرقتها في برميل مياه حتى فاضت روحها إلى بارئها، في مشهد مرعب تسبب في حالة من الهلع لدى ابنتيها الآخرتين

وتلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حالة قتل لطفلة لا تتعدي 9سنوات علي يد والدتها.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، إلى مكان البلاغ، وجرى العثور على الطفلة فاطمة أحمد محمد عبد التواب، 9 سنوات، جثة هامدة، وتحول جسدها للون الأزرق، بعدما تخلصت منها والدتها بإغراقها في برميل المياه للتخلص من بكائها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزي.

وأكدت تحريات رئيس المباحث أنّ القاتلة هي أم لثلاث فتيات، وأصيب بمرض نفسي منذ فترة، وكانت دائمة التعدي على بناتها الثلاث بسبب مرضها النفسي، وقررت معاقبة طفلتها الأخيرة، بسبب كثرة بكائها وطلباتها فأغرقتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وورد إتصال تليفوني إلي شرطة النجدة من الابنة الكبري تبلغ عن جريمة والدتها، وأبلغت والدها بقيام والدتها بقتل شقيقتها الصغرى، وعلى الفور حرر الأب محضرًا ضد زوجته بالتسبب في وفاة ابنتهما.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة بالقبض علي المتهمة وحبسة أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

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