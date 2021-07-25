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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية بحسب قناة "السومرية نيوز" مساء الأحد.

كان الكاظمي قد قال قبيل مغادرته: إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود العراق لترسيخ علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على أسس الاحترام المتبادل والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
 

في سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمى، السبت، أنه تم القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر، وفقا لما أوردته فضائية سكاي "نيوز عربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، كان الكاظمي أكد أن القوات الأمنية تلاحق المتورطين بتفجير مدينة الصدر، لافتا إلى أن الصراع السياسي يكبّل التقدم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع» .

جاءت تصريحات الكاظمى خلال استقباله أسر وعوائل قتلى وجرحى مدينة الصدر، اليوم السبت.

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