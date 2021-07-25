زادت بنسبة 100%.. تعرف على أسعار العمرة هذا العام

أكد علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، أن العمرة لن تقل هذا العام في البداية عن 18 أو 20 ألف جنيه، موضحًا أن أسعار العمرة زادت 100% مقارنة بالعام الماضي بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأشار "الغمري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن دخول وتعامل المعتمرين يكون عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول "تطبيق اعتمرنا".



ولفت إلى أن الطيران السعودي لم يفتح بعد، موضحًا أن السعودية ستقوم بتحديد البلاد التي ستفتح لها العمرة، لافتًا إلى أن السعودية لديها نسبة تطعيم عالية للغاية، وقامت بإجراءات كبيرة، حيث منعت مواطنيها من السفر لأكثر من عام.

