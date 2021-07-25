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اليمن .. المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي يشكل لجنة فحص ومراجعة لكافة أوجه الصرف والانفاق بميزانية السلطة القضائية

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
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 اصدر المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي ، اليوم الاحد ، قراراً ادارياً بشأن تشكيل لجنة فحص ومراجعة لكافة اوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية.

 

وتضمن القرار تشكيل اللجنة برئاسة القاضي صالح أحمد فرج المدحجي رئيس نيابة استئناف شبوة ، وعضوية كل من : القاضي ابوبكر عبدي احمد نور ، والقاضي شوقي هادي يسلم ، والقاضي ياسر سالم علوي احمد ، والقاضي عمرو عبدالحكيم العمراوي.

 

وفيما منحت المادة ( الثانية ) من القرار اللجنة حق الاستعانة بخبراء من المحاسبين القانونيين في اداء مهامها ، فقد الزمت المادة ( الثالثة ) من القرار اللجنة برفع تقرير شامل عن المهمة المكلفه بها الى المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي وخلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور القرار.

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