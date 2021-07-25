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بعد حريق منزل نجلة أحمد بدير.. ماهي أسباب إنفجار التكييف؟

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، على حريق منزل نجلة الفنان أحمد بدير سارة نتيجة انفجار التكييف قائلًا: إن هناك بعض الظواهر التي تنبئ عن وجود مشكلة في التكييف مثل "رائحة الشياط" أو عند تشغيل التكييف، أو حدوث خلل في إضاءة الغرفة عند تشغيل التكييف، فهذا يدل على أن هناك خلل في التوصيلات الكهربائية".

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc" أن "جهاز التكييف عبارة عن توصيلات كهربائية وغاز مضغوط فإذا حدث تلامس بين الكهرباء والغاز سيؤدي إلى انفجار في التكييف".

وأشار إلى أنه في حال حدوث حريق داخل الشقة أول شيء يتم فعله هو إخلاء السكان الموجودين داخل الشقة حتى قبل إغلاق الغاز أو قطع الكهرباء، معلقا: "الناس مش بتتعوض.. لكن المقتنيات بتتعوض".

وتابع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا: "بعد ذلك يتم فصل الكهرباء والغاز ".

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