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فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله والليرة فقدت 90% من قيمتها.. فيديو

الأحد 25/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق إن بلاده تعيش في مشكلات كبيرة أهمها الاقتصاد وهناك تداخلات كبيرة تؤثر على الحالة العامة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الليرة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها.

وتابع السنيورة أنه لا توجد شروط لتولي نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة اللبنانية مشيرا إلى أن لبنان له دور أساسي في استقرار المنطقة العربية.

وأوضح أن النظام اللبناني نظام ديمقراطي عريق ولكن هناك رغبة من الرئيس اللبناني في التمسك بالسلطة ويسعى إلى توريث الحكم في لبنان.

وأكد السنيورة أن لبنان على وشك الدخول في مشكلات كبيرة، ولا تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات فلبنان دولة مخطوفة من حزب الله.

وتوقع "السنيورة" أن يتم غدا تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية مشيرا إلى أن الوضع الآن في لبنان صعب جدا بعد انهيار العملة.

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