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حيرة في الأهلي بسبب نجم الفريق

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر مسئولو النادي الأهلي، على اتخاذ خطوة مهمة مع النيجيري جونيور أجاي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل تحديد مستقبله مع الفريق، سواء باستمراره أو إعارته أو بيعه.


حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أول اللاعبين الأجانب الراحلين سيكون الزامبي والتر بواليا، على أن يتم ضم الجناح الأجنبي الجديد على حسابه، فى الوقت الذى لم يستقر موسيماني ومعاونوه على تحديد مستقبل أجاي.


وتابع المصدر، أن الخطوة التي تسبق تحديد مستقبل أجاي هى تمديد عقده الذى ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، بغض النظر عن اختيار الجهاز الفني، لأنه فى حال استمرار اللاعب فلابد من تمديد عقده، وفى حال بيعه لابد أيضاً من التمديد لزيادة سعره.


ويعد جونيور أجاي واحدًا من أبرز نجوم الأهلي الأجانب منذ انتقاله من صفوف الصفاقسي التونسي موسم 2016، وساهم فى تحقيق الفريق الأحمر للعديد من البطولات، سواء المحلية أو القارية.

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