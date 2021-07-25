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حيرة في الأهلي بسبب نجم الفريق
الأحد 25/يوليو/2021 - 11:00 م
محمد الدمتناوي
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استقر مسئولو النادي الأهلي، على اتخاذ خطوة مهمة مع النيجيري جونيور أجاي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل تحديد مستقبله مع الفريق، سواء باستمراره أو إعارته أو بيعه.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن أول اللاعبين الأجانب الراحلين سيكون الزامبي والتر بواليا، على أن يتم ضم الجناح الأجنبي الجديد على حسابه، فى الوقت الذى لم يستقر موسيماني ومعاونوه على تحديد مستقبل أجاي.
وتابع المصدر، أن الخطوة التي تسبق تحديد مستقبل أجاي هى تمديد عقده الذى ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، بغض النظر عن اختيار الجهاز الفني، لأنه فى حال استمرار اللاعب فلابد من تمديد عقده، وفى حال بيعه لابد أيضاً من التمديد لزيادة سعره.
ويعد جونيور أجاي واحدًا من أبرز نجوم الأهلي الأجانب منذ انتقاله من صفوف الصفاقسي التونسي موسم 2016، وساهم فى تحقيق الفريق الأحمر للعديد من البطولات، سواء المحلية أو القارية.
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