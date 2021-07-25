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آمال موافي تكشف دور المنح الجامعية في تحقيق التنمية الاقتصادية

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:21 م
أمال موافي
أمال موافي
أمنية فوزي
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أوضحت آمال موافي، مدير مشروع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، دور المنح الجامعية في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضافت "موافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن برنامج المنح الجامعية مقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقوم الجامعة الأمريكية بإدارته، حيث بدأ عام 2020 ومستمر حتى 2030؛ أي أنه مستمر لمدة 10 سنوات.

وتابعت: "يتم قبول خمس دفعات كل دفعة 140 طالبا من جميع محافظات الجمهورية بالتساوي ما بين الإناث والذكور، بالإضافة إلى 10 إلى 15% من الطلبة ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أن هناك معايير لهذه المنح وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون ملتحق بالمدارس الحكومية أو التجريبية ويكونوا من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة أي الحاصلين على أعلى من 85%.

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