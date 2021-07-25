أفشة يثير الجدل بتغريدة مثيرة بعد فوز الأهلي على الإنتاج

علق محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي تعليق مثير حول مقولة " تصدق بالله ماهتاخد النقطة".

وكتب أفشه عبر ستوري انستجرام "انك تكون محترم ده اختيار، بينما انك تكون مؤدب وابن اصول دي تربية وتنشئة".

وفرض نجم المنتخب المصري تساؤل هام وقال "ماهو السبب حول تحولنا إلى مجتمع أصبح فيه السب والشتيمة أصبحت عادية؟"

ونصح أفضل لاعب بالقارة السمراء الجميع" بأن الدنيا بسيطة لايجب علينا أن نسُب أحد، وأوضح أن الله عز وجل منّ عليه بنعم كثيرة بسبب حب الناس وتوفيق الله ورضاه أهم من أي شيء".

وأضاف:" عندما ترى شخص ناجح أصلها وأساسها انك تكون مؤدب بالإضافة إلى الصبر ".

وتابع نجم المنتخب الوطني في تصريحاته:" أنه من الواجب علينا أن نتجاهل السوشيال ميديا فهي السبب في تدمير أساس التربية السليمة، وبعد ذلك كُن مستعد كي تحقق النجاح لاتتعجل الأمور".

وأشار أفشه إلى انه لايجب أن نخوض في أعراض البعض بسهولة ويجب أن لا نستسهل ذلك في كل أمور حياتنا، ويجب علينا تشجيعة ودعمة عبر الوسائل المختلفة.

وشدد مجدي أفشة في تصريحاته:" على أنه من أكثر الشخصيات المستفيدة من دعم السوشيال ميديا وأنه يعلم أن تحتوي على الخير والشر مثلها كمثب أي شيء آخر، وأضاف أنه ليس لدية أي رد إلا داخل الملعب دائماً ولا ينشغل بالسلبيات".

وأختتم أفشة تصريحاته بحزنه الشديد بسبب السب الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رغم أنها لاتختص به لكنه أوضح أنها من الممكن أن تساعد في هدم شخص ناجح، وأضاف الاخلاق والاحترام هم اصل الرجولة.