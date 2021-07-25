دانة غاز تؤكد عزمها مواصلة استثماراتها في مصر

أكد رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز، محمد المبيضين، عدم وجود نية لدى شركته بيع أصولها في مصر وذلك بعد أن أعلنت عن صدور قرار قضائي لصالحها بتاريخ 19 يوليو 2021 من محكمة لندن للتحكيم الدولي في إطار دعوى التحكيم التي رفعتها مجموعة آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، بخصوص اتفاقية البيع والشراء والتي بموجبها كانت ستبيع دانة غاز أصولها للنفط والغاز في مصر.





وأشار المبيضين، في تصريحات لصحيفة رؤية الإماراتية، إلى أن الحكم القضائي سوف يدعم أصول الشركة في مصر من حيث الربحية وتدفقاتها النقدية خلال الربع الثاني 2021 والسنوات القادمة. ولفت إلى أنه سيتم عكس جزء من المخصصات التي قيدتها الشركة في عام 2020، وذلك ضمن نتائج الربع الثاني 2021 بعدما قررت الشركة الاحتفاظ بهذه الأصول.









وقال إن شركة دانة غاز تتطلع خلال السنوات المقبلة إلى مواصلة استثماراتها في مصر، وتعزيز قيمة أصولها البرية المنتجة والاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة لمنطقة امتيازاتها البحرية ضمن القطاع السادس الاستكشافية.





وأوضح أن الشركة تخطط لحفر بئر استكشافية فيها، مشيراً إلى أن امتياز شمال العريش البحري يزخر بموارد الغاز الطبيعي الواعدة والتي قد تزيد على 20 تريليون قدم مكعب.





وأكد أن الشركة في وضع مالي ممتاز حيث قامت بتوزيع الأرباح على المساهمين للعام الرابع على التوالي، وأيضاً قامت بخفض مديونيتها بصورة كبيرة بعد السداد الكامل للصكوك وبالتالي لا تحتاج إلى إصدار أي مديونية جديدة، لافتاً إلى أنها تتطلع لتحقيق أكبر مردود ممكن لمساهمينا ولجميع أصحاب المصالح.





وأشار محمد المبيضين، إلى أنه بالنسبة للدفعات والمستحقات فقد شهد العام الحالي مستويات سداد ممتازة هي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية. يشار إلى أن حصة دانة غاز، التي تمتلك 35% من أسهم شركة بيرل بتروليوم («بيرل»)، من الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كردستان العراق ارتفعت بنسبة 85% لتصل إلى 87 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنةً بـ47 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت الشركة قد تسلّمت توزيعات نقدية من شركة بيرل بقيمة 48.3 مليون دولار خلال هذه الفترة.





وفي مصر، تسلّمت دانة غاز دفعات نقدية بقيمة 98 مليون دولار خلال النصف الأول من عام2021، مقارنةً بـ43 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، ما يمثّل زيادة بنسبة 128%.





وعن توسعاتها بالعراق، أكد محمد المبيضين، أن الشركة يوجد لديها خطة توسعية طموحة في العراق حيث قفز معدل الإنتاج في إقليم كردستان إلى مستويات قياسية ليصل إلى 440 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع توسعة إضافية في محطة معالجة الغاز في يوليو من عام 2020.





وأوضح أن الشركة وضعت خططاً لتعزيز إنتاج مشروع خور مور في إقليم كردستان العراق من خلال إضافة وحدة ثانية لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم قياسي مكعب ما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2024.