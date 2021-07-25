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عمرو أديب: الرئيس التونسي في خطر

الأحد 25/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على إتخاذ الرئيس التونسي عدد من القرارات كإيقاف مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، ومطالبته للجيش بالرد بعنف على أي من يطلق الرصاص، قائلا: "الرئيس التونسي في خطر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تونس ستقضي ليلة صعبة، مشبها ما يفعله الإخوان في تونس بما فعله الإخوان في مصر، لافتا إلى أن الوضع في تونس مقلق.

وأشعل مئات المتظاهرين في مدينة سوسة التونسية النيران في مقر حزب النهضة، وسط شعارات تدعو إلى إسقاط النظام وحلّ البرلمان، وفقًا لصحيفة "الشروق " التونسية.

وقد عبر المتظاهرون شارع الحبيب بورقيبة ومنه إلى الكورنيش قبل التوجه نحو مقر فرع حركة "النهضة" بسوسة حيث عمد بعض الشباب المحتج إلى إزالة اللافتة المثبتة فوق باب المقر بينما رفع العشرات المتجمعون أمام المقر شعارات مناهضة للحركة ورئيسها راشد الغنوشي.

وقالت الصحيفة التونسية، إن المتظاهرين توجهوا نحو مقر ولاية سوسة كمحطة أخيرة لهذا التحرك الاحتجاجي، بينما دعت مجموعات أخرى من المتظاهرين إلى إعادة التجمهر على الساعة الخامسة مساء لاستئناف الاحتجاجات.

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مصر عمرو الأديب تونس الرئيس التونسي

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